160 Zeichen zum Zielpunkt

at // Zielpunkt bewirbt ab Mitte März bis Ende April österreichweit das "Falk Travel Reiseangebot presented by Zielpunkt". Teil der Kampagne ist ein SMS-Reise-Gewinnspiel. Die Mobile Marketing-Kampagne wird von IQ mobile umgesetzt. Die Promotion des Gewinnspiels erfolgt mittels Flugblatt, Online-Kommunikation und am Point-of-Sale. Zielpunkt akzentuiert damit sein Marketing geht, wie Marketingleiterin Jeanne Ligthart erklärt, mit einer "impactstarken Lösung" einen "innovativen Weg in der Kundenansprache". atmedia.at