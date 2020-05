at // Die Euro 08 und die Olympischen Spiele in Peking schlugen sich nicht nur in Österreich nicht in der Online-Werbung nieder. Die Nationalratswahl doch merkbar mehr. Martina Zadina, Geschäftsführerin von adworx hat gelernt mit dieser Ignoranz des Marktes umzugehen. Sie erwartet sich, dass die Wirtschaftskrise eine Chance für Online-Werbung wird und prognostiziert ein Spending-Wachstum von 15 Prozent im kommenden Jahr.