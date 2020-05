at // Am 24. November 1993 fiel in Straßburg am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte jene Entscheidung, die als das Ende des ORF-Rundfunk-Monopols gewertet werden kann. Auslöser für den Entscheid waren die Bemühungen der Bewohner der Linzer Wohnhausanlage Lentia 2000 um ein eigenes Kabel-TV-Netz. Die Ablehnung in Österreich wurde in Straßburg angefochten und dort als Verstoß gegen den Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention gewertet.