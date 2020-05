15-jähriger Netzbürger

atderStandard.at ist am 2. Februar 15 Jahre online. Das Newsportal peilt die Überschreitung der Zwei-Millionen-Unique-Client-Grenze an. Im Dezember war derStandard.at bei 1,8 Millionen Unique Clients angelangt. Im Jubiläumsjahr soll die Portal-Nutzer-Bindung und die Meinungsstärke ausgebaut werden. Leichte Modifikationen in der Navigation erfolgten. "Neue Channels könnten folgen." Und wirtschaftlich hat das Unternehmen 2009 "trotz Umsatzrückgang" einen "Gewinn von weit über einer Million Euro" gemacht. Der Standard, 30. Jänner, Seite 29