14 bis 49 ist Vergangenheit

Die neuen Werberelevanten

Einer von Thomas Nachfahren, der IP Deutschland-Geschäftsführer Martin Krapf stößt das jahrzehnte-alte Zielgruppen-Postulat von seinem Podest. Er erklärt gegenüber Horizont Deutschland, dass "14 bis 49 Geschichte ist". Der RTL-Vermarkter wird in der zweiten Jahreshälfte seine Preise auf die 20- bis 59-Jährigen ausrichten und diese als Referenzzielgruppe definieren.



Auswirkungen hat diese Definition auf Marktanteile. Nicht nur für RTL oder Vox. Auch für die öffentlich-rechtlichen Mitbewerber. Das es eine Stellschraube für Preiserhöhungen sei, weist Krapf von sich. In der Mediaplanung selbst hat die neue werberelevante Zielgruppe 20 bis 59 nur untergeordnete Bedeutung, da sehr selten in dieser Gesamtdimension geplant und geworben wird.