14,7 Online-Milliarden europaweit

euIm Jahr 2009 sind die Online-Spendings in Europa um 4,5 Prozent gegenüber 2008 gestiegen und machen 14,7 Milliarden Euro aus. Das bedeutet einen Marktanteil von 16,5 Prozent am europäischen Gesamtwerbekuchen. Diese Zahlen legt der IAB Europe in der soeben veröffentlichten Studie Ad Ex 2009 vor. Das ausgewiesen Online-Volumen liegt 1,6 Milliarden Euro hinter jenem der USA von 16,3 Milliarden Euro.