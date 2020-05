13th Street vergibt 13. Shocking Shorts Award

de, at, chMirjam Weichselbraun hattes nur mit zehn nominierten Kurzfilmen und drei Finalisten zu tun. Sie gehörte gemeinsam mit Dieter Wedel, Esther Schweins und Marcus Ammon, dem Deputy Senior Vice President Programming von Sky Deutschland der Jury zum "13. Shocking Shorts Award" des Grusel-Senders 13th Street an. Ob ihr Souterrain des Siegers Erwin Häcker besser gefiel als Too Focused oder Herr Alptraum und die Segnung des Fortschritts ist nicht überliefert.