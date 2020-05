13th Street baut Augenzeugen-Programm aus

Inhaltlich unterscheidet sich die HD- nicht von der SD-Version des Programms. Zur Bildqualität kommt die Originalton-Option in der HD-Edition des Crime-Programms hinzu. NBC Universal versichert, dass "die Mehrzahl der Serien und Spielfilme auf 13th Street Universal HD in nativem High Definition" verfügbar sind.



Mit der Originalton-Option versieht der Sender die HD-Ausstrahlung der am 12. April startenden zweiten Staffel von Covert Affairs sowie die am 6. Mai anlaufende vierte Staffel der Action-Serie Flashpoint.