at132 Hörfunk-Spots wurden zum ORF-Werbehahn eingereicht. 97 wurden in der Kategorie National, 22 in der Kategorie Regional und 13 zum "Best Use of Music"-Wettbewerb eingereicht. Die Jury hat vergangenen Montag, dem 26. April, getagt und ihre Entscheidungen getroffen. Die Sieger werden am 10. Mai im Zuge der Radionight in Wien bekanntgegeben, gelobt und gefeiert.