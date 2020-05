13 Stunden Fussball

de, at"Finale dahoam" betitelt SAT.1 den Fussball-Marathon am 19. Mai 2012. Der Sender beginnt an diesem Tag, dem Tag des UEFA Champions League-Finale mit dem in München antretenden FC Bayern gegen Chelsea FC, um 11.30 Uhr. Der Champions League-Vorhang fällt am 20. Mai 2012 um 8:00 Uhr. Das ist gleichzeitig die Abschiedsgala des Senders in der Übertragung des Turniers.