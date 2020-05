13 Prozent Werbeerlös-Verlust

usa // Die britische Barclays Group prognostiziert einen Rückgang des US-Werbevolumens um 13 Prozent in diesem Jahr. Damit revidiert das Finanzdienstleistungsunternehmen eine frühere Prognose in der von 10 Prozent Rückgang ausgegangen wurde. Und für 2010 wird von einer Erholung ausgegangen und nur mehr von einem Rückgang um 1,5 Prozent. Die Verluste der US-TV-Netzwerke und -Station könnten sich nach den jüngsten Barclays-Berechnungen zwischen 17,5 und 21,5 Prozent bewegen. Auch das Online-Werbewachstum wurde auf ein Plus von 2,3 Prozent für 2009 korrigiert. In der Projektion wird von einem Rückgang der Display-Ad-Erlöse um 1,2 Prozent und einem Search-Wachstum von 8 Prozent ausgegangen.