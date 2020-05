de // Die Investitionen in klassische Internetwerbung sind in Deutschland im ersten Halbjahr 2009 auf 702 Millionen Euro gestiegen. In Relation zum Vorjahreshalbjahr ist das, wie der Branchenverband Bitkom mitteilt, ein Wachstum von 13 Prozent. Über die höchsten Display-Marketing-Budgets verfügen die Telekommunikations- und Onlinedienste, Entertainment- und Medienunternehmen, Touristik- und Gastronomieunternehmen, der Finanzmarkt sowie der Handel.