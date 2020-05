13 Millionen für Österreich-Deutschland-Spiel

at, de1,23 Millionen Menschen sahen im ORF die Übertragung des Qualifikationsspiels zur Fussball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Im Schnitt waren in der zweiten Halbzeit 1,19 und in der ersten Halbzeit 1,14 Millionen Zuschauer im "Wohnzimmer"-Stadion. Die Match-Übertragung der ARD sahen im Schnitt 11,67 Millionen Menschen. Beiden öffentlich-rechtlichen Programm-Veranstaltern brachte die Übertraugung des Spiels zwischen Österreich und Deutschland die höchsten Marktanteile des TV-Tages.