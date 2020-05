13 Millionen Euro für 23 Märkte

No Apps

Weiters wirbt Wien Tourismus in den USA, Japan, Australien, Kanada, Brasilien, China, Indien und den arabischen Märkten. In 17 Märkten verstärken die Austrian Airlines die Kampagnen. Das Kooperationswerbevolumen beläuft sich auf 1,5 Millionen Euro.



Kampagnenträger sind alle klassischen Media-Gattungen sowie Online-Werbung auf den eigenen digitalen Medien, auf internationalen Reiseportalen, Search Engine Marketing, Search Engine Optimization und in Social Media-Umfeldern. Geplant ist die iPadisierung des Wien-Journal. Apps liefert der Tourismus-Vermarkter keine. Er bleibt aus strategischen Gründen bei der Bereitstellung von Online-Angeboten mittels mobiler Browser.



Weiters wird es einen TV-Einsatz im Programm des Senders Euronews geben. In der Serie Metropolitan ist im Frühjahr und Herbst ein achtminütiger Wien-Film zu sehen, der im Loop einer Woche 20mal ausgestrahlt wird.