de // Das Mobile Marketing-Unternehmen 12snap expandiert in den chinesischen Markt. Das gemeinsame Joint-Venture mit der chinesischen Agenturgruppe WE Marketing Group nimmt im März 2009 operativ den Betrieb auf. 12snap sorgt für Konzeption, Kreation und Technologie. WE Marketing sorgt für die marktkultur-spezifischen Anpassungen der Mobile Marketing-Lösungen. Das Unternehmen ist in China für Auftraggeber wie Coca-Cola, Mercedes-Benz und Panasonic tätig.