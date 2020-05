112.819.897 Aufrufe

int // So oft wurde bis heute der Track "Girlfriend" von Avril Lavigne auf YouTube angesehen. Damit liegt das Video der 23-jährigen Musikerin weit vor anderen YouTube-Stars. Die Ranglisten-Plattform Woobby.com listet auf dem zweiten Platz "With you" von Chris Brown mit 84 Millionen auf. Über 40 weitere Musikvideos haben bei YouTube längst die 30-Millionen-Aufrufe-Marke überschritten. Die klassischen Chartbreaker wie Madonna, Michael Jackson, Tokio Hotel, etc. bleiben weit hinter diesen Zugriffen zurück. atmedia.at