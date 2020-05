110 Millionen Euro vom Staat für Start-ups

atMit dem mit 65 Millionen Euro dotierten Gründerfonds und dem mit 45 Millionen Euro ausgestatteten Business Angel Fund will der Staat Österreich, das niedrige Venture Capital- und Frühphasen-Finanzierungen-Niveau in Österreich heben und Impulse im Bereich Start-ups setzen und Unternehmensgründungen stimulieren. Die Gegenleistung der Unternehmen, die aus dem Gründerfonds gefördert werden, ist Equity also Gesellschaftsanteil. Die Vor-Finanzierungen über den Business Angel Fonds werden bei Exits rückerstattet.