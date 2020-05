11.201.000 Bits pro Sekunde

at // So viele Informationen nimmt der Mensch über seine Sinnesorgane wahr. Unbewußt! Bewußt nehmen wir 40 Bits pro Sekunde wahr. Im Fachjargon wird das Wahrnehmungsverengung genannt. Diese Verengung prägt unser subjektives Bild das wir von der Welt haben und bekommen. Sie prägt auch unsere Kommunikation und Interaktion mit der Umwelt. Einen Einblick in die Steuerung dieser Wahrnehmung lieferte Roman Braun gestern Abend in Wien. Braun referierte im Rahmen der DMVÖ-Serie "Facts & Friends" wie Menschen sich Kommunikationsmuster bewußt machen und diese überwinden können. Braun gestaltete, wie es einem Coach geziemt, einen interaktiven Abend mit Bewegung und Gesang. Der Winzer Johann Donabaum führte die von Braun begonnene Bewußtseinserfahrung der DMVÖ-Mitglieder mit seinen preisgekrönten Weißweinen fort und auf eine andere Ebene. atmedia.at