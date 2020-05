intYouTube nennt 72 Millionen Live-Streams, die via The Royal Channel von der Hochzeit von Kate Middleton und Prinz William ausgeliefert wurden. Internet-Nutzer aus 188 Ländern sahen die Hochzeit auf YouTube. Dort wurden insgesamt 101 Millionen Streams der Zeremonie ausgespielt. Die meisten Live-Streams wurden in Großbritannien, den USA, Italien, Deutschland und Frankreich rezipiert.