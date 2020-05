100 Millionen Freunde

eu // Facebook versammelte im Februar dieses Jahres, laut comScore World Metrix, 99.776.000 Mitglieder. Zwischen Februar 2008 und Februar 2009 wuchs das Network um 175 Prozent und rangiert mit 275 Millionen Freunde auf Nummer Sechs der Weltrangliste. In Europa wuchs Facebook in diesem Zeitraum um 314 Prozent. In allen europäischen Schlüsselmärkten, ausgenommen Deutschland, ist Facebook mittlerweile das meistgenutzte Social Network. In Deutschland rangiert Facebook auf dem vierten Platz. Alle Wachstumsraten sind abgesehen von Schweden und Norwegen drei- bis vierstellig. In Italien explodierte der Zustrom um 2.721 Prozent. In Österreich machte Facebook einen 491-Prozent-Sprung von 112.000 auf 663.000 Mitglieder.