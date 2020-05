100.000 Apps

Androiden einer anderen Smartphone-Galaxie warten

Der Konzern verdient gut an den unzähligen Kreationen von Amateur- und Profi-Entwicklern. Man darf gespannt sein, wenn der Android App-Hype so richtig losgeht? In den USA nehmen die "Androiden" mit Hilfe von Google Fahrt auf. Und was soll der App-Hype? Experten gehen davon aus, dass in absehbarer Zukunft Mobiltelefone und Smartphones nur mehr mit rudimentären Funktionen vertriebenen werden und Nutzer sich mit diesen Apps ihre individuellen Lebensfernbedienungen assemblieren.



