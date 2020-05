10,7 Prozent Online-Werbespending-Wachstum für 2012 ist denkbar

atDas gesamte Online-Werbespending-Volumen könnte 2012 um 10,7 Prozent wachsen, prognostiziert Werbeplanung.at. Diese Berechnung stützt sich auf Erfahrungswerten aus der Branche, die in Telefon-Interviews ermittelt wurden. Im Details sollen in diesem Jahr die Bruttowerbewerte für Display-Marketing um 11 Prozent steigen und 45,5 Prozent am gesamten Online-Werbevolumen in Österreich, Search- und Performance-Marketing 14 Prozent und der Classified-Anteil 5 Prozent ausmachen.