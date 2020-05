1,4 Millionen digitale Außenseiter

Heimliche Hürden

Die Analyse ergab, dass es sich bei den Mitglieder dieser Gruppe nicht um Menschen handelt, die aufgrund der digitalen Kluft von der Online-Welt getrennt sind sondern sich mehr oder weniger bewusst gegen das Internet entschieden haben. Hinter dieser Abstinenz, schlußfolgert das Institut, dürften sich drei Ursachen - mangelndes Wissen um die Möglichkeiten und zu wenig Erfahrung mit den Internet und fehlende Technik-Kompetenz - verbergen.



Drei Motive werden daraus abgeleitet: "Erstens die Einschätzung, dass schlicht kein Bedarf für das Internet besteht; zweitens die Meinung, dass eine Internet-Nutzung zu viel Zeit kostet und die Freizeit belastet und drittens die Ansicht, dass das Internet sehr unsicher und persönliche Daten laufend gefährdet seien."

Zweitklassige Hindernisse

Technische Überforderung oder mangelnde Kompetenz werden in der Studie als "zweitklassige Hindernisse" ausgewiesen. Es erscheint jedoch als plausibel, "dass fehlendes Wissen über das Medium Internet zum Desinteresse beiträgt". Auch die Kosten für eine Internet-Zugang gelten als "zweitklassiges Hindernis". Entscheidend für diese Hürde ist jedoch der Erwerb eines Computers und nicht die Schaffung der darauffolgenden Verbindung.



Die Online-Abstinenten schließen auch fast explizit aus ihre bisherige Verweigerung aufzugeben. In dieser Haltung spielt das Alter eine gewichtige Rolle.



Darüber hinaus gibt es in den 20 Prozent "digitalen Außenseitern" Grenzgänger. Sie haben über Familienmitglieder, Bekannte und Freunde Zugang zum Web und nutzen deren Kompetenz um gelegentlich online Dinge erledigt zu bekommen. Sie wissen um die Vorteile des Internets und verfügen über eine Wertschätzung des Mediums, lassen aber trotzdem selbst die Finger davon.