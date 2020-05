0,48-Cent-Rundfunk

Irreführende VÖP-Behauptungen

Auch mit dieser Rechnung versucht der ORF der heute Vormittag vom Verband Österreichischer Privatsender (VÖP) öffentlich wiederholten Argumente zur Wettbewerbsverzerrung entgegenzutreten. Der ORF bezeichnet die von den Privatsendern kritisierte Absicht der Politik, regionale Werbung zu erlauben als "irreführende Behauptung". Im ORF sieht man mit dem neuen Gesetz "die Werbemöglichkeiten deutlich verschlechtert". In der Aufsummierung heißt es dazu: "Die Online-Werbung wird limitiert, die Möglichkeiten für regionale Kooperationen und Sponsorhinweise werden so weit eingeschränkt, dass dem ORF mittelfristig in Summe rund 20 Millionen Euro entgehen werden."