Athens Wirtschaft schrumpft das 5. Jahr

Dementsprechend hart verlaufen die Verhandlungen über das neue 130 Milliarden Euro schwere Hilfspaket der EU. Am Mittwoch sollten die Finanzminister der Euro-Länder zum zweiten Mal innerhalb einer Woche zu einem Krisentreffen zusammenkommen. Am Dienstagabend hieß es allerdings, das Treffen werde nicht stattfinden. Kurz darauf bestätigte Jean-Claude Juncker, der Vorsitzende der Euro-Gruppe: Da die von Griechenland geforderten Bedingungen für ein zweites Hilfspaket noch nicht erfüllt seien, soll nur eine Beratung der Euro-Finanzminister per Telefonkonferenz stattfinden.

Offen ist auch noch das Ausmaß, zu dem sich private Gläubiger (Banken, Versicherungen) an einem freiwilligen Schuldenerlass beteiligen. Gerechnet wird mit 100 Milliarden Euro Nachlass auf griechische Anleihen, die diese Privaten halten.