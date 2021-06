Asfinag: Faire Vergabe, volle Transparenz - mehr Profit

Die entsprechende Novelle des Vergaberechts, die im Herbst beschlossen werden soll und 2016 in Kraft treten dürfte, sieht als Mindestvolumen 1 Mio. Euro vor. Die Regelung der Asfinag gilt bereits ab 15. September und für Ausschreibungen ab 100.000 Euro. Ausdrückliches Lob dafür gab es seitens der Gewerkschaft: „Das ist ein klares Bekenntnis der Asfinag an die seriösen heimischen Unternehmen mit ihren Beschäftigten“, so der Vorsitzende der Gewerkschaft Bau-Holz (GBH), Josef Muchitsch: „Ein herzliches Dankeschön“.