AUA: ÖGB bereitet sich auf OGH-Urteil vor

Wird ein KV gekündigt, so bleibt er üblicherweise ein Jahr aufrecht. In dieser Zeit sollte zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern ein neuer KV verhandelt sein. Im Fall der AUA ging die Unternehmensführung einen anderen Weg: Es wurde ein Betriebsübergang auf das Tochterunternehmen Tyrolean eingeleitet. Für das fliegende Personal der AUA gilt der KV nicht mehr. Es gelten für diesen Teil der Belegschaft seit 1. Juli vergangenen Jahres Unternehmensrichtlinien. In der Klage des ÖGB geht es darum, ob diese Vorgangsweise rechtens ist.

Am Mittwoch gingen der AUA-Betriebsrat gemeinsam mit Spitzenvertretern der Gewerkschaft zum bevorstehenden Urteil in Stellung. Mit dabei war auch der Anwalt des ÖGB, Arbeitsrechtler Roland Gerlach. „Es ist der AUA gelungen, die Arbeitsbedingungen einseitig zu ändern“, sagte Gerlach. Sollte die AUA mit dieser Vorgangsweise vor dem OGH Recht bekommen, „dann werden andere Unternehmen folgen“. Das bewährte Prinzip der Sozialpartnerschaft, das Österreich null Streiktage pro Jahr bringe, würde infrage gestellt.

Die für die AUA verantwortliche Gewerkschaft Vida hofft, dass das OGH-Verfahren „zum Wohl der Beschäftigten“ ausgeht, betonte Vida-Chef Gottfried Winkler. Er ließ durchblicken, dass es durchaus noch zu Kampfmaßnahmen kommen könne. Gegen einen OGH-Entscheid könne nicht gestreikt werden. Ziel der Gewerkschaft sei ein Branchen-KV. Sollte es ungeachtet des Urteils keine KV-Lösung geben, könne für einen Kollektivvertrag auch gestreikt werden. Bei einer Aufkündigung auch des Boden-Kollektivvertrags droht laut GPA-Vize Karl Proyer „ein Totalstreik“.