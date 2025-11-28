Der Rechnungshof (RH) kritisiert die Altersteilzeit, die Älteren die Möglichkeit gibt, finanziell abgefedert die Arbeitszeit zu reduzieren. Das - erst kürzlich per Gesetz eingeschränkte - Instrument sei teuer und trage nicht dazu bei, ältere Arbeitnehmer länger im Arbeitsleben zu halten, heißt es in einem am Freitag publizierten Bericht. Empfohlen wird eine umfassende Reform, die sich am Bedarf am Arbeitsmarkt und einem effizienten Mitteleinsatz orientiert.

Der vom RH überprüfte Zeitraum umfasste die Jahre 2021 bis 2024. Im Juli beschloss der Nationalrat ein neues Teilpensionsgesetz, mit dem die Altersteilzeit von fünf auf höchstens drei Jahre, so lange noch kein Pensionsanspruch besteht, eingeschränkt. Es wurde auch ein Nachhaltigkeitsmechanismus zur Stabilisierung des Pensionssystems verankert. Den Prüfern geht das offensichtlich nicht weit genug: Die Reform habe den Empfehlungen und Anregungen des Rechnungshofes "in Ansätzen" Rechnung getragen, hieß es dazu in der Pressemitteilung zum Bericht.