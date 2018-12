Arbeitsmarkt: Der Lehrabschluss ist fast ein Jobgarant

Mit 226.000 Arbeitslosen (nach internationaler Definition) und einer Arbeitslosenquote von 4,9 Prozent war die Arbeitslosigkeit deutlich niedriger als im gleichen Vorjahreszeitraum (248.000 bzw. 5,5 Prozent). Zudem waren heuer zwischen Juli und September 126.300 offene Stellen verfügbar und damit mehr als im dritten Quartal 2017 (104.200).

Lehre ist Jobgarant

Am niedrigsten war die Arbeitslosenquote mit 3,4 Prozent bei Menschen mit Lehrabschluss oder einer berufsbildenden mittleren Schule. Bei Akademikern betrug sie 3,8 Prozent, bei Menschen mit Matura als höchstem Bildungsabschluss 4,3 Prozent und 13,0 Prozent bei Menschen, die höchstens einen Pflichtschulabschluss hatten.

Eine Analyse nach Teilzeit und Vollzeit macht die unterschiedliche Entwicklung bei Frauen und Männern deutlich sichtbar: So entfiel das Plus von 70.800 unselbstständig Erwerbstätigen in Vollzeitjobs auf 61.800 Männer und auf rund 9.000 Frauen. Die Teilzeitquote bei unselbstständig beschäftigten Frauen stieg im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres um 0,4 Prozentpunkte auf 47,3 Prozent, bei Männern ging sie um 1,1 Prozentpunkte auf 9,7 Prozent zurück. Die Anzahl der Arbeitslosen reduzierte sich nur bei Männern (-26.000) auf 115.500, bei Frauen blieb sie mit 110.500 gleich.

Besonders stark war der Anstieg der Erwerbstätigkeit in der Altersgruppe 55 bis 64 Jahre. Im Jahresabstand kamen hier 49.600 Erwerbstätige dazu, das sind rund 85 Prozent des Gesamtzuwachses. Ihre Erwerbstätigenquote stieg von 51,8 Prozent auf 54,2 Prozent. Zu 62 Prozent entfiel das Plus bei den Erwerbstätigen auf Ausländer (+36.000), vor allem auf EU-Ausländer.