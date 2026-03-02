17.200 Menschen mit Behinderung ohne Job: Warum Inklusion scheitert

Während der Arbeitsmarkt insgesamt leichte Anzeichen der Entspannung zeigt, ist die Lage für Menschen mit Behinderung alarmierend. Mit knapp 15 Prozent stieg die Arbeitslosigkeit im Februar fünf Mal stärker als allgemein. 17.200 Personen (ohne Schulungsteilnehmer) sind derzeit beim AMS registriert, um 2.200 mehr als vor einem Jahr. Nur der Anstieg bei der Langzeitarbeitslosigkeit ist derzeit noch stärker.

Unternehmen sparen bei den Schwächsten zuerst

Hauptgrund ist die allgemein angespannte wirtschaftliche Lage, die die Schwächsten am Arbeitsmarkt als erstes spüren. "Der Wind am Arbeitsmarkt ist rauer geworden, Menschen mit Behinderung haben große Angst vor Arbeitsplatzverlust", berichtet Christine Steger, Anwältin für Gleichbehandlungsfragen. In den Betrieben würden vermehrt Kosten/Nutzen-Rechnungen angestellt und da gehe es vor allem um Leistungsfähigkeit. "Da heißt es dann, Menschen mit Behinderung können wir uns derzeit nicht leisten". Laut Steger würden derzeit auch bereits verhandelte Pakete wieder aufgeschnürt.

Weil sie die Kosten etwa für Barrierefreiheit und bauliche Umgestaltungen scheuen, zahlen viele Betriebe lieber die Ausgleichstaxe. Zwar unterliegen rund 22.000 Betriebe der Anstellungspflicht, doch 76 Prozent, also drei Viertel zahlen sich lieber frei, bevor sie Personal einstellen. "Die Taxe ist ein Schnäppchen, sie macht nur etwa ein Achtel einer Beschäftigung aus", sagt Patrick Berger vom Chancen/Nutzen-Büro des Gewerkschaftsbundes (ÖGB). Für die Arbeitgeber sei es daher viel günstiger zu zahlen als einzustellen. Eine Anhebung auf ein betriebswirtschaftlich relevantes Niveau sei daher wünschenswert.