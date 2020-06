Arbeitslosendaten verspätet

Nicht wie immer am Monatsersten, sondern erst drei Tage später wird das Sozialministerium diesmal die aktuellen Arbeitsmarktdaten veröffentlichen. Die Arbeitslosenzahlen für Juli werden erst am Freitag, 3. August, bekannt gegeben.

Grund dafür sind die IT-Probleme des Arbeitsmarktservice ( AMS). Die IT funktioniere "im Großen und Ganzen wieder", sagt AMS-Sprecherin Beate Sprenger. Man habe aber als Vorsichtsmaßnahme aufgrund der IT-Umstellung die Veröffentlichung der Arbeitslosenzahlen verschoben. Ab 1. September sollen die Arbeitslosenzahlen wieder pünktlich am Monatsersten veröffentlicht werden, verspricht Sprenger.

Die gesamte AMS-Organisation hat wie berichtet ein gröberes EDV-Problem. Das AMS hat sämtliche IT-Dienstleistungen an IBM ausgelagert, betroffen sind rund 7600 Computerarbeitsplätze an 160 Standorten in ganz Österreich. Die ursprünglich für Anfang Juni geplante Umstellung musste in den Juli verschoben werden. Vier Tage lang war die gesamte IT des AMS lahmgelegt. Die Internetangebote waren sogar länger nicht verfügbar. Dem Fulloutsorcing-Vertrag mit IBM war ein zwei Jahre langer Ausschreibungskrieg vorangegangen.