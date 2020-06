Arbeitslose: Deutschland kommt billiger davon

Österreich hat mit derzeit 8,4 Prozent innerhalb der EU eine besonders niedrige Arbeitslosenrate. Aber der finanzielle Einsatz dafür ist hoch. Der Arbeitslosenbeitrag ist mit sechs Prozent sogar doppelt so hoch wie in Deutschland, ergab eine WIFO-Vergleichsstudie. Hauptgrund dafür ist aber nicht ein besonders üppiges Arbeitslosengeld, sondern die Tatsache, dass mit dem Arbeitslosengeld auch – zeitlich unbefristet – die Notstandshilfe finanziert wird. Deutschland zahlt das via Steuermittel – wie es auch in anderen EU-Ländern üblich ist. In Deutschland deckt der Bund außerdem seit 2007 das Defizit der Arbeitslosenversicherung nicht mehr ab, in Österreich tut er es weiterhin. Die Arbeitsmarktverwaltung beim Nachbarn ist insgesamt billiger: Österreich gibt für ein Prozent Arbeitslosigkeit insgesamt 0,48 Prozent des BIP aus, Deutschland jedoch nur 0,31 Prozent.