Arbeitskosten je Stunde in Österreich im EU-Spitzenfeld

Arbeit ist in Österreich teuer. Das belegt einmal mehr eine Berechnung des deutschen Statistikamtes. Mit 44,05 Euro je Stunde liegen die Kosten je Arbeitsstunde im produzierenden Gewerbe und den Dienstleistungen in Österreich höher als in Frankreich und Deutschland. Noch mehr müssen Unternehmen nur in Luxemburg, Dänemark, Belgien und den Niederlanden ausgeben. In Ungarn, Lettland und Rumänien kostet die Stunde ein Drittel, in Bulgarien ein Viertel des österreichischen Wertes.