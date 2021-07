Arbeitskampf verzögert Flugverkehr

Hände weg von Arbeitsplätzen in der Bodenabfertigung". Das war am Montag das Motto von Protest-Aktionen an vielen Flughäfen in Deutschland, Italien, aber auch Österreich. Rund 1000 der knapp 2300 Mitarbeiter des Bodenpersonals in Wien-Schwechat ließen sich am Nachmittag bei einer Betriebsversammlungen über mögliche Ausgliederungspläne der EU bei der Flughafen-Abfertigung informieren. Auch am Linzer Flughafen fand eine Betriebsversammlung statt.



Die Stimmung war geladen: "Eine Frechheit, dass sich die EU da einmischt", sagte ein Mitarbeiter kurz vor Beginn der Versammlung. "Wir haben die Belegschaft informiert, es gibt eine breite Ablehnung gegen diese Pläne", sagte Dieter Rozboril, Betriebsrat am Flughafen Wien, nach Ende der Veranstaltung.