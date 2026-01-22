Bericht: Apple will Siri zu KI-Chatbot umbauen

Wirtschaft

Das Projekt läuft unter dem Codenamen "Campos".
22.01.26, 06:08

Apple will seinen Sprachassistenten Siri einem Medienbericht zufolge noch in diesem Jahr in einen KI-basierten Chatbot umwandeln. 

Die unter dem Codenamen "Campos" entwickelte Software soll tief in die Betriebssysteme von iPhone, iPad und Mac integriert werden und die bisherige Siri-Oberfläche ersetzen, meldete die Agentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf Insider.

Gerichtsstreit: Musk fordert 109,4 Milliarden Dollar von OpenAI

Der Konzern wolle damit im Wettlauf um KI-Anwendungen zu den großen Technologiekonzernen aufschließen, nachdem die Vorstellung von Apple Intelligence 2024 auf verhaltenes Echo gestoßen war. Dabei setze Apple auf eine Partnerschaft mit Google, dessen Gemini-Modelle die Basis für den neuen Chatbot bilden sollen.

Unabhängig davon berichtete "The Information", dass Apple an einem KI-gesteuerten Anstecker (Wearable Pin) arbeite, das frühestens 2027 auf den Markt kommen könnte. Apple war für eine Stellungnahme zu den Berichten zunächst nicht zu erreichen.

