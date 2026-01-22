Bericht: Apple will Siri zu KI-Chatbot umbauen

Apple will seinen Sprachassistenten Siri einem Medienbericht zufolge noch in diesem Jahr in einen KI-basierten Chatbot umwandeln.

Die unter dem Codenamen "Campos" entwickelte Software soll tief in die Betriebssysteme von iPhone, iPad und Mac integriert werden und die bisherige Siri-Oberfläche ersetzen, meldete die Agentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf Insider.