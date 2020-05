Auf dem globalen Biermarkt braut sich etwas zusammen

Bremen/ Bierkisten sind am Mittwoch (30.01.13) in Bremen auf einem Hof vor der Brauerei Beck GmbH & Co. KG, die zum Konzern "ABInBev" gehoert, gestapelt. Der Bierabsatz in Deutschland ist im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gesunken. Die hierzulande ansaessigen Brauereien und Bierlager setzten insgesamt rund 96,5 Millionen Hektoliter Bier und Biermischungen ab, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Das waren 1,8 Prozent beziehungsweise 1,8 Millionen Hektoliter weniger als im Jahr zuvor. (zu dapd-Text) Foto: David Hecker/dapd

© Bild: dapd/David Hecker