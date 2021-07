Gas aus dem Iran statt aus Russland

"Wir wollen auf dem internationalen Gasmarkt künftig eine große Rolle spielen", sagte Nemazadeh der Zeitung. Sein Land habe inzwischen die größten Erdgasreserven der Welt und verfolge derzeit ein großes Pipelineprojekt, um Erdgas aus dem Süden des Iran in den Nordwesten an die türkische Grenze zu pumpen. Von dort könne Gas in den Westen exportiert werden.

Verträge mit einem Schweizer und einem spanischen Unternehmen sowie mit dem Konzern Shell hätten wegen der Sanktionen gegen sein Land auf Eis gelegen. "Jetzt kann das neu entstehen", sagte der Industrieminister, der dem Handelsblatt zufolge in Berlin mit Vertretern des deutschen Mittelstands und deutscher Konzerne zusammentraf. Der Iran wolle Russland aber "keine Konkurrenz machen", sagte der Minister weiter.