Anfragen zur Einmalzahlung legen AMS-Hotline lahm

Die am Mittwoch gestartete Einmalzahlung an arbeitslose Menschen in Höhe von 450 Euro sorgt für einen massiven Ansturm beim AMS Wien. Viele Arbeitslose wollen sich offenbar erkundigen, ob oder in welcher Form sie die Unterstützung erhalten und legen die Hotline des AMS lahm. "Ein Durchkommen ist telefonisch derzeit kaum mehr möglich, andere wichtige Anliegen unserer Kundinnen und Kunden könnten dadurch liegenbleiben“, teilt AMS-Wien-Chefin Petra Draxl in einer Aussendung am Freitagnachmittag mit.