Andritz-Wasserkraftwerk in Myanmar rückt näher

Wesentliche Eckdaten müssten erst ausverhandelt werden, so Buchbauer auf APA-Anfrage. Daher könne man zum jetzigen Zeitpunkt dazu nichts sagen. Laut einem Bericht der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua, in dem lokale Medien zitiert werden, geht es um ein Wasserkraftwerk mit einer Leistung von 66 Megawatt, das Andritz über ein Joint-Venture bauen soll.

Die Bemühungen der österreichischen Exportwirtschaft in Myanmar , dem früheren Burma, Aufträge an Land zu ziehen, könnten sich bezahlt machen. Vergangene Woche hat der steirische Anlagenbauer Andritz eine Absichtserklärung für den Bau eines Wasserkraftwerks am Fluss Irrawaddy in der Nähe von Mandalay unterschrieben. Für Details sei es aber noch zu früh, erklärte Pressesprecher Michael Buchbauer.