Andritz musste im Vorjahr Federn lassen

Insgesamt ist Leitner für heuer mit Aufträgen von 7,4 Milliarden Euro in den Büchern „vorsichtig optimistisch“, das Ergebnis müsse sich aber deutlich verbessern. Denn ergebnismäßig war 2013 „ein enttäuschendes Jahr“. Bei einer Umsatzsteigerung um 10 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro brach das Betriebsergebnis (Ebit ) um 73 Prozent auf 80 Millionen ein. Schuld daran sind vor allem rund 150 Millionen Euro Mehrkosten für ein Zellstoffwerk in Uruguay. Den Aktionären, deren Dividende von 1,20 Euro auf 50 Cent je Aktie gekürzt wird, genügt offenbar die Aussicht auf mehr Gewinn: Die Aktie stieg am Freitag um 4,3 Prozent kräftig an.