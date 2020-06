Verbot für Gen-Saatgut soll in Stein gemeißelt werden

Das wäre so, als würde jemand hier ein Atomkraftwerk bauen wollen" – EU-Parlamentarierin Elisabeth Köstinger ( ÖVP) kann sich nicht vorstellen, dass ein Agrarkonzern ernsthaft versuchen würde, in Österreich gentechnisch veränderte Pflanzen anzubauen.

So groß der Widerstand in der Bevölkerung ist: Rechtlich steht das Verbot für Gentech-Saatgut momentan auf schwachen Füßen. Es ist nämlich knifflig, nationale Anbauverbote juristisch wasserdicht zu formulieren – zumal einige Sorten in der EU prinzipiell zugelassen sind. Am Mittwoch gibt es deshalb den nächsten Anlauf für einen Kompromiss, der ab Jänner 2015 endgültig die Entscheidungsfreiheit jedes EU-Staates garantieren soll. Bisher haben sich einige EU-Länder quergelegt, die mehr Mitspracherechte für die Konzerne erreichen wollten.