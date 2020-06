Analyst: "Facebook verschwindet wieder"

Als Knackpunkt für Facebook ortet Jackson, dass der Konzern das Geschäft mit mobilen Geräten nicht verstehe und der neuen Generation an Start-ups, die ihre Geschäftsmodelle natürlicherweise darauf aufbauen, unterlegen sein werde. „Diejenigen, die eine Internetgeneration dominieren, tun sich sehr schwer, auch in der neuen Generation an der Spitze zu sein", so Jackson. Das habe das Beispiel des Internet-Pioniers Yahoo gezeigt. Und selbst Google tue sich äußert schwer, sich als soziale Plattform zu etablieren.