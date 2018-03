Analyse: AUA fliegt direkt in die Gewitterzone

Einen Arbeitskampf kann die AUA derzeit also brauchen wie einen Kropf. Die Flugausfälle am Donnerstag werden wieder mehrere Hunderttausend Euro kosten. Doch das ist nicht das eigentliche Problem. „Viel tragischer ist der Imageverlust, der unsere Kunden direkt in die Flugzeuge der Konkurrenten drängt“, bringt es AUA-Sprecher Peter Thier auf den Punkt. Die Geduld der Passagiere angesichts der heftigen Konkurrenz in Wien derart auf die Probe zu stellen, ist ziemlich leichtsinnig.

Nicht anzunehmen, dass das AUA-Management nachgeben wird. Die Lufthansa blieb selbst nach 13 Streiks gegenüber ihren Piloten hart. Die AUA ist zwar kein Sanierungsfall mehr, aber bei der Profitabilität ist noch Luft nach oben. Die AUA habe die schlechteste Profitabilität im Konzern, monierte Lufthansa-Boss Carsten Spohr kürzlich.

Wann sich Bordbelegschaft und Management einigen, ist nicht abzuschätzen. Das Verhältnis zwischen Vorstand und Piloten ist bei der AUA traditionell schlecht. Obwohl AUA-Chef Kay Kratky selbst Pilot war. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, möglich, dass er bis Jahresende bleibt.

Die Passagiere können sich freuen. Der Wettbewerb wird die Tickets verbilligen. Auch der Flughafen Wien wird von der stärkeren Konkurrenz profitieren. Eine zu starke Schwächung des Home-Carriers bringt einem Standort mittelfristig allerdings keinen Gewinn.