Ampel für Schlecker Österreich "blinkt gelb"

Nach dem Aus für die insolvente Drogeriemarktkette Schlecker wird der Firmenname in Deutschland wohl aus dem Einzelhandel verschwinden. Die von der Abwicklung verschonten rund 340 Schlecker-XL-Filialen würden nach dem Verkauf umbenannt, sagte am Montag der Vorstand der an den Läden interessierten Deutschen Unternehmensbeteiligungen AG (Dubag), Michael Schumann.

Die Schlecker-Familie besitzt nach Recherchen des Handelsblattes trotz der Insolvenz noch 35 bis 40 Mio. Euro Privatvermögen. Das Geld sei zum größten Teil im Besitz der Kinder, bestätigten ehemalige Manager des Unternehmens der Zeitung. Damit hat die Pleite das Vermögen der Familie extrem abgeschmolzen: 2011 war es noch auf 1,65 Mrd. Euro geschätzt worden - inklusive Unternehmenswert.



Den Millionenbetrag, der noch übrig ist, haben die Schlecker-Kinder Lars (40) und Meike (38) laut Handelsblatt mit der Leiharbeitsagentur "Meniar" (Menschen in Arbeit) erwirtschaftet. Das Subunternehmen beschäftigte rund 4.300 Leiharbeiter, die an Schlecker vermittelt wurden. Sie verdienten deutlich weniger als Schlecker-Angestellte.

Ein Großteil des Vermögens hat die Familie ausgegeben, um die Verluste seit 2004 in Höhe von rund 650 Mio. auszugleichen. Der Rest ist Bestandteil der Insolvenzmasse, darunter auch die Sportwagen. Die Villa der Schleckers gehört der Frau des Firmenpatriarchen.