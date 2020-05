Amazon: Rund 600 Mitarbeiter legen Arbeit nieder

Insgesamt 600 Amazon-Mitarbeiter sind am Donnerstag an den deutschen Versandhandelsstellen Bad Hersfeld und Leipzig in einen dreitägigen Streik getreten. Sie wollen höhere Löhne – die der Bezahlung im Branchen-Tarifvertrag des Einzel- und Versandhandels entsprechen – durchsetzen. Der US-Konzern orientiert seine Löhne derzeit nach den Bedingungen der günstigeren Logistikbranche.

In den vergangenen Monaten kam es bereits mehrmals zu Arbeitsniederlegungen. Insgesamt arbeiten an den beiden Standorten mehr als 5000 Beschäftigte im Schichtbetrieb.