Insider: Amazon prüft Milliardeninvestment in ChatGPT-Entwickler OpenAI

Der US-Techkonzern Amazon führt einem Insider zufolge Gespräche über eine milliardenschwere Investition in den ChatGPT-Entwickler OpenAI.

Die Transaktion könnte das Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) mit über 500 Mrd. Dollar (424,6 Mrd. Euro) bewerten, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Dienstag. Amazon könnte etwa 10 Mrd. Dollar investieren, die Gespräche seien jedoch "sehr im Fluss".