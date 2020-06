AMA führt Gütesiegel für Handwerk ein

Einer der ersten Mitgliedsbetriebe ist der Fleischerbetrieb Buchberger in Pöllau: "Wir haben intensiven Kontakt zu den Bauern, kurze Transportwege der Tiere und schlachten und verarbeiten in unserem Betrieb selbst", erklärt Robert Buchberger die Unterschiede zu den Großbetrieben in der Branche.

Rund 1000 Mitgliedsbetriebe nennt AMA-Chef Stephan Mikinovic als Zielgröße, eine unangekündigte Kontrolle pro Jahr soll die Qualität sichern. Vorbild ist das AMA-Gütesiegel für die Gastronomie: Vor vier Jahren eingeführt, gibt es mittlerweile 1400 ausgezeichnete Gaststätten.