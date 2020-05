"Alles Walzer!“ auf Russisch

Russen lieben es zusammenzukommen, zu trinken und zu tanzen. Deswegen lieben wir auch Wiener Bälle“, erzählt Irina. Die gutbetuchte Russin war am Freitag eine der Gäste der zweiten Galanacht der Russischen Wirtschaft im Festsaal der Wiener Hofburg.



Im historischen, glamourösen Ambiente der ehemaligen Kaiserresidenz genossen etwa 500 Gäste ein exklusives Dinner begleitet von klassischer Musik, Opern-Arien und Ballett. Unter den hochkarätigen Gästen waren der russische Botschafter Sergej Netschajew, der ehemalige OMV-Chef Richard Schenz und der russische Handelsvertreter Juri Stezenko. Auch Natalia Kaspersky, die ehemalige Vorsitzende des russischen Antivirussoftware-Herstellers Kaspersky Lab, war dabei.



Die Millionärin wirkte sehr bodenständig und plauderte über ihre durch das Schneechaos in Moskau beschwerliche Anreise zum Ball und ihre Vorliebe für das historische Ambiente in Wien. Ganz nebenbei erzählte sie, dass sie kürzlich ein Hotel in Bad Hofgastein gekauft hat. „Das ist jetzt unsere Unterhaltung. Eine neue Erfahrung für mich“, sagt sie lächelnd.