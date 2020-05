Alibaba vor einem Börsegang der Superlative

Die ohnehin größte Aktienemission der Welt wird noch ein bisschen größer. Kurz vor der Erstnotierung in New York am Freitag hat der chinesische Internet-Konzern Alibaba den Ausgabepreis für seine Aktien angehoben. Das obere Ende der Preisspanne wurde von 66 auf 68 Dollar je Aktie erhöht. Damit könnte das Maximalvolumen des Börsegangs von 24,3 auf 25 Milliarden Dollar steigen. Offen ist bei dieser Rechnung allerdings noch, zu welchem Preis die Aktien tatsächlich ausgegeben werden. Der Preis soll am Donnerstag fixiert werden.

Im Bereich Internet wird Alibaba in jedem Fall das größte IPO (Initial Public Offering) hinlegen – mit riesigem Abstand zu Facebook (siehe Grafik).