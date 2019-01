Aktientief bescherte Pensionskassen ein Minus von 5,18 Prozent

Vorschlag: Zusatzpension für alle

Die Branche wälzt auch Ideen, wie mehr oder sogar alle Österreicher die Möglichkeit zu einer Zusatzpension bekommen könnten. Derzeit haben nur rund 25 Prozent der Beschäftigten einen Pensionskassenvertrag. Das bedeutet, dass sie das in einer Vorsorgekasse ("Abfertigung Neu") und in der "Abfertigung Alt" angesparte Guthaben in die Pensionskasse übertragen und in eine lebenslange Rente umwandeln können.

Das setzt aber voraus, dass die Firma des Arbeitnehmers eine Pensionskassenlösung vereinbart hat. Zakostelsky schlug deshalb einen "General-Pensionskassenvertrag" vor: Jene drei bis dreieinhalb Österreicherinnen und Österreicher, die keinen Pensionskassenvertrag haben, sollten die Wahlmöglichkeit erhalten, die im Zuge der "Abfertigung neu" angesammelten Gelder entweder steuerfrei in eine Pensionskasse zu übertragen oder zu entnehmen.

Das koste den Staat "null" und die Unternehmen "null", so Zakostelsky. Damit könnten praktisch alle Arbeitnehmer am Pensionskassen-System teilnehmen. Zusätzliche Anreize hält er nicht für nötig, einen Steuervorteil gebe es ohnehin.

Denn nimmt ein Arbeitnehmer das Guthaben der Vorsorgekasse als Einmalzahlung in Anspruch, werden 6 Prozent Steuer fällig. Bleibt das Vermögen dann etwa auf dem Sparbuch liegt, fällt dafür noch einmal Kapitalertragssteuer an.

Steuerreform als Chance

Gute Chancen für Anreize zur Verbreitung des Pensionskassenmodells sieht die Branche bei der Steuerreform, im Regierungsprogramm seien einige markante Punkte festgehalten. Man habe nach Gesprächen mit dem Finanzminister sehr deutlich den Eindruck gewinnen können, dass im Zuge der nun in Vorbereitung befindlichen Steuerreform das eine oder andere an konkreten Maßnahmen vorbereitet werde, so Zakostelsky.

Größter Hebel sollte aus Sicht der Pensionskassen die Gleichstellung der steuerlichen Absetzbarkeit von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträgen sein.

Zudem sollte ein Prämienmodell für Gering-Verdiener eingeführt werden, die nicht oder kaum von der steuerlichen Absetzbarkeit profitieren. Dieses könnte ähnlich der Zukunftsvorsorge gestaltet sein und einen staatlichen Aufschlag vorsehen, wenn jemand von sich aus einen Beitrag zur Altersvorsorge anspart.

Steuerlich absetzbar sein sollten auch Eigenbeiträge des Arbeitgebers. Diese sind nämlich für geschäftsführende Gesellschafter, die im Betrieb mitarbeiten.

Problem starker Marktschwankungen

Eine große Herausforderung bei der Veranlagung sei im Vorjahr die Volatilität gewesen, so Zakostelsky. Zudem hätten sowohl Aktien als auch Anleihen sehr verhalten reagiert. Der DAX beispielsweise sei im Vorjahr um 20 Prozent gesunken.

Der Aktienanteil der Pensionskassen sei 2018 bei durchschnittlich 30 Prozent gelegen, nach 37 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Performance seit dem Start des Pensionskassensystems im Jahr 1991 bis 2018 wird mit 5,17 Prozent angegeben, bis 2017 waren es 5,55 Prozent.

Gesamtvermögen von 22 Mrd. Euro

Die Zahl der Pensionskassenbegünstigten stieg im Vorjahr um 25.000 auf knapp 950.000 Personen. Davon waren bereits fast 105.000 Pensionisten. Der Großteil der neuen Verträge wurde von Klein- und Mittelbetrieben abgeschlossen.

Die jährliche gesamte Pensionsleistung betrug den heute bekannt gegebenen vorläufigen Zahlen zufolge 687 Mio. Euro. Das verwaltete Vermögen lag bei rund 22 Mrd. Euro, nach 22,7 Mrd. Euro.

Der Schutzverband der Pensionskassenberechtigten (pekabe) hatte bereits am 9. Jänner in einer Aussendung kritisiert, dass Verluste der Pensionskassen weitere Kürzungen bei den Pensionen bringen würden - und die Forderung nach Reformen bekräftigt.